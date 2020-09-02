РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. День городского округа Люберцы состоится 5 сентября, в этот день люберчан ждет насыщенная спортивная программа, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Мероприятия будут организованы на всех стадионах округа.

«Турнир по футболу среди детских команд с игроками 2005-2012 года рождения​ состоится в 10:00 на стадионе «Электрон». Турнир по футболу среди дворовых команд пройдет​ в 10:00 на стадионе «Балятино». Турнир по мини-футболу среди детских команд, турнир по настольному теннису среди взрослых спортсменов, турнир по большому теннису среди жителей городского округа Люберцы и детско-юношеский турнир по армрестлингу состоятся на стадионе «Урожай» в 10:00», - говорится в сообщении.

Также пройдет турнир по волейболу среди взрослых команд, начнется в 10:00 на стадионе «Труд». В 16:00 состоится турнир по стритболу среди взрослых команд. Кроме того, на​ 11:00 запланирован турнир по настольному теннису среди детских и взрослых команд и турнир по шахматам среди детских и взрослых команд.

Прием нормативов ВФСК «ГТО» состоится на стадионе «Торпедо» в 10:00. Турнир «Золотая осень» пройдет на стадионе «Искра» в 9:30 среди команд 2013 года рождения, а в 14:00 - среди команд 2012 года рождения. Турнир Открытой Люберецкой Любительской лиги состоится на стадионе «Звезда» в 9:30.