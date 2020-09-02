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Куда жаловаться, если в школе не соблюдаются меры профилактики коронавируса

Что делать в случае нарушения новых требований к работе учебных организаций в условиях распространения COVID‑19, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Александр Манзюк

Законодательство

© РИА Новости,   Александр Кряжев

С 1 сентября школы работают в соответствии с разработанными Роспотребнадзором рекомендациями и утвержденными главным санитарным врачом «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций <…> в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

Как родителям, так и школьникам стоит изучить их перед походом в учебное заведение.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Новые правила

© РИАМО,   Александр Манзюк

С 1 сентября школьников и учителей ждет немало новшеств. Так, у родителей, преподавателей и детей теперь бесконтактно измеряют температуру на входе в учебное учреждение, в каждом классе занятия начинаются в разное время, чтобы ученики как можно меньше контактировали между собой и прочее. Кроме того, особое внимание уделяется уборке и проветриванию помещений, наличию антисептиков и мыла.

В Москве ношение масок обязательно для всех сотрудников и учителей в школах. Их можно снимать в случае соблюдения социальной дистанции, например, когда преподаватель объясняет материал у доски. В Подмосковье СИЗ учителя обязаны носить только при индивидуальной работе с учащимися. Подробнее о новых правилах для школ можно почитать тут.

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Куда пожаловаться

© РИАМО,   Александр Манзюк

Официальной информации о том, куда нужно жаловаться в случае нарушения новых правил, пока нет. Однако, если, например, в школьных туалетах нет мыла, работники столовых не носят СИЗ или не проводится ежедневная влажная уборка, зафиксируйте это на фото или видео. Затем подробно опишите проблему, укажите свои контактные данные и информацию о школе. С жалобой можно попробовать обратиться к директору, в Роспотребнадзор, департамент образования и науки или позвонить на горячую линию по коронавирусу.

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Дирекция школы

Прежде всего стоит лично сходить к директору образовательного учреждения или написать заявление на его имя. Вероятно, это поможет, и ситуация улучшится.

Роспотребнадзор

© РИА Новости,   Владимир Астапкович

Сообщить о нарушениях в ведомство можно, написав обращение через официальный сайт или позвонив по телефону единого консультационного центра 8-800-555-49-43. Не менее эффективно обращение в территориальное подразделение Роспотребнадзора – москвичам стоит звонить по телефонам округа, в котором обнаружено нарушение.

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Департамент образования и науки

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Другой способ навести порядок в школе – пожаловаться на нарушения в Департамент науки и образования города Москвы. Проще всего это сделать через сайт мэрии Москвы. Можно также позвонить по телефону общественной приемной департамента +7 (495) 366-66-80 или написать в официальный паблик «ВКонтакте».

Другой вариант – найти телефон окружного управления Департамента образования и связаться с ним.

Горячая линия по коронавирусу

Обращение можно оставить, позвонив на общероссийскую горячую линию по коронавирусу 8 (800) 200-01-12. Также на сайте стопкоронавирус.рф есть телефоны региональных горячих линий.

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