Куда жаловаться, если в школе не соблюдаются меры профилактики коронавируса

С 1 сентября школьников и учителей ждет немало новшеств. Так, у родителей, преподавателей и детей теперь бесконтактно измеряют температуру на входе в учебное учреждение, в каждом классе занятия начинаются в разное время, чтобы ученики как можно меньше контактировали между собой и прочее. Кроме того, особое внимание уделяется уборке и проветриванию помещений, наличию антисептиков и мыла.

В Москве ношение масок обязательно для всех сотрудников и учителей в школах. Их можно снимать в случае соблюдения социальной дистанции, например, когда преподаватель объясняет материал у доски. В Подмосковье СИЗ учителя обязаны носить только при индивидуальной работе с учащимися. Подробнее о новых правилах для школ можно почитать тут.

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