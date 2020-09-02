РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 сен. Свыше 1,5 тысячи учебных мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в школах Подольска создали в новом учебном году, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«По федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в новом учебном году в 16 школах городского округа создано 1 590 новых учебных мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ по технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной направленностям. Учебные места созданы в лицеях №№1, 23, 26, в гимназии №7 и гимназии имени Подольских курсантов, в школах №№14, 16, 18, 27, 30, 32 имени 177-го истребительного авиационного московского полка и других», - говорится в сообщении.

С сентября в образовательных учреждениях торжественно открылись: 21 кружок технической направленности, 17 кружков естественнонаучной направленности и два кружка физкультурно-спортивной направленности. Также было приобретено и установлено современное оборудование на сумму более 10 миллионов рублей, а педагоги обучаются на курсах повышения квалификации по вопросам дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.