Уже неделю в столице полностью перестала функционировать троллейбусная сеть, существовавшая с 1933 года. Чем-то не полюбившийся московским властям транспорт снимали с маршрутов медленно, но верно, без лишних слов. И вот 25 августа движение троллейбусов было полностью прекращено, вместо них на рейсы вышли автобусы и электробусы. Корреспондент РИАМО проехала по последним замененным маршрутам и узнала у пассажиров, что они думают о переменах.

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Дизелем пахнет

Первым делом я отправилась на юг Москвы – на станцию «Севастопольская». Там ходили троллейбусы под номерами 60 и 72. Сейчас вместо них – обычные автобусы ЛиАЗ 5292 и электробусы. Судя по расписанию, днем ходят без изменений – каждые 3–5 минут. Судя по наблюдениям, в меру переполненные. При этом провода снять еще не успели, в навигации от метро «Севастопольская» тоже везде только буква «Т» – обозначение, уже ставшее историей. Первым подъехал обычный автобус ЛиАЗ 5292 под номером 72, совсем не новый и даже не брендированный. По московским меркам – очень сильно потрепанный.

«Совсем не понимаю, зачем менять безвредные троллейбусы на вот такие автобусы. Тут бензином пахнет. Или дизелем, не очень в этом разбираюсь. Жаль, что вот так заменили, лучше бы их модернизировали, сделали бы как в Питере, чтобы могли часть пути без проводов ездить», – сетует молодая девушка. Она живет в Зюзино давно и к рогатому транспорту привыкла. А еще она смотрит лекции современных урбанистов, по словам которых, достоинства троллейбусов сильно недооценены и отказ от них для Москвы – большая трагедия.

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Главное, чтобы приходили вовремя

Но вот на станции «Варшавская», тоже на сегодняшний день не работающей, я пересела на маршрут 60. В этот раз подъехал уже привычный для глаз синий электробус.

«Троллейбусы, электробусы – какая разница? Главное, чтобы вовремя приходили, не ломались», – говорит женщина пенсионного возраста. Она пользуется 60-м маршрутом давно, и перемен не заметила. Ей вторит мужчина, ее ровесник.

«Электробусы даже экологичнее получаются. Так что это даже и хорошо», – замечает он.

И действительно, недостатков не наблюдается, скорее наоборот – более плавный разгон и торможение. Что важно, нет специфического запаха.

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С электробусами еще будут проблемы

Другой пропавший с карты столицы троллейбусный маршрут м4 соединял кинотеатр «Ударник», который, к слову, уже 10 лет не работает, с «Озерной». Если верить объявлению на остановке, он сохранил свою экологичность (ходят по нему только электробусы, причем с тем же интервалом), однако сократил протяженность.

Среди его пассажиров разгорелась настоящая дискуссия.

«Вот уберут провода, и будет совсем хорошо, город преобразится, сами увидите», – заверил меня мужчина средних лет. По его мнению, зачастую троллейбусы не могли объехать затруднения на Ленинском проспекте и неудачно припаркованные машины, из-за чего возникали пробки.

«Только вот этот электробус разрядится по дороге, у него на 1,5 часа зарядки. И люди останутся без транспорта. А зимой печка на топливе работает. Так что мы еще столкнемся с проблемами. Мы еще посмотрим, кто кого. Надо реально смотреть на вещи», – ответила ему пассажирка лет 30.

Но его это не переубедило.

«Пессимизм у вас какой-то, живете в прошлом веке, вам подавай провода. О безопасности не думаете. Весь мир отказался от троллейбусов, никто их не воспринимает. Только Советский Союз и Россия. Я очень реально смотрю на вещи», – резюмировал пассажир.

Все мы вышли у станции метро «Октябрьская» – теперь это конечная.

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К изменениям в маршрутах придется привыкать

Надо сказать, что к перемене на этом маршруте были готовы не все пассажиры. В электробус попытался войти парень лет 17. Он по привычке собирался доехать от «Октябрьской» до «Ударника».

«Ничего не понимаю, троллейбусы убрали, еще и маршруты укоротили, видимо. М4, т4 – чем они отличаются? Только хочу сесть – конечная», – растерянно рассказал он. После чего долго копался в телефоне, изучая через приложение свой дальнейший путь. С той же проблемой столкнулся импозантный мужчина.

«Черт их знает теперь, кто из них кто, что куда едет. Все тут поменялось», – сказал он.

Как уточняется на сайте «Мосгортранса», маршрут м4 действительно сокращен, теперь он ходит от «Октябрьской», это позволяет избежать задержек в районе Большого Каменного моста. Вместо маршрута м4 на участке от метро «Октябрьская» до кинотеатра «Ударник» можно воспользоваться автобусами № м1, т4, 144 и электробусом № т7.

На перемены в движении посетовали и пассажиры популярного среди москвичей маршрута т59 («Сокол» – Серебряный Бор).

«После того, как я как-то поймал фазу, заходя в троллейбус, я очень рад, что от них отказались. Только вот маршрут немного изменили, мне стало чуть менее удобно», – рассказал мужчина лет 50.

Другие пассажиры согласно закивали головами.

Последние из могикан

Не совсем верно говорить, что троллейбусов в столице вообще не останется. В центре обещают сделать музейный маршрут – от Комсомольской площади до Новорязанской улицы.

«Учитывая транспортную ситуацию на площади трех вокзалов, это будет своего рода насмешкой над рогатым транспортом. Смотрите, как бедный троллейбус не может объехать вставшие рядами такси. Но хорошо хоть эти последние из могикан останутся, можно будет молодость вспомнить», – делится своими мыслями жительница столицы. По ее словам, для многих москвичей этот вид транспорта – часть их детства и юности.

«Я в школу на задней подножке троллейбуса ездила. И даже хотела быть водителем троллейбуса, туда женщин брали. Впечатляло, как они в снег и в дождь выскакивают на улицу, если рога слетают с проводов, и залихватски их закидывают», – рассказала она.

По ее словам, единственное, что успокаивает, – московские троллейбусы вроде бы другим городам России подарили. Да и надежда еще есть на возвращение, провода кое-где висят, вдруг столица новые закупит – лучше прежних, заключила женщина.

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