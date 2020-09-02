РИАМО - 2 сен. В Московской области за минувшие сутки зафиксировали 158 случаев Covid-19, с начала пандемии выявлено 68 537 случаев заболевания, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки вылечились еще 108 человек, общее количество выздоровевших в регионе достигло 51 840. Также скончались пять пациентов с подтвержденным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 1198 человек.

В больницах Подмосковья наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов страны, а также из-за границы. За все время в области было подтверждено свыше 3,5 тысяч случаев коронавируса у тех, кто не проживает постоянно и не зарегистрирован в регионе.

С 1 сентября в регионе начался учебный год. Все школы подготовили к приему учеников, там провели генеральную уборку и дезинфекцию. Также всем входящим в учебные заведения измеряют температуру, а школьники меняют классы только по необходимости.

Кроме того, для недопущения распространения коронавирусной инфекции в транспорте и общественных местах в Подмосковье нужно обязательно носить маску.

В Подмосковье работает горячая линия 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

2 СЕНТЯБРЯ

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Куда жаловаться, если в школе не соблюдаются меры профилактики коронавируса Что делать в случае нарушения новых требований к работе учебных организаций в условиях распространения COVID‑19, читайте в материале РИАМО.

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- В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса за неделю составил 0,25%. Вылечившимся от коронавируса москвичам предлагают стать донорами плазмы.

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- За прошедшие сутки в столице умерли 12 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 844 человека с Covid-19.