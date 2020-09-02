РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. Новый проект строительства поликлиники на 600 посещений в смену в ЖК «Самолет» городского округа Люберцы проходит государственную экспертизу, говорится в сообщении пресс-службы застройщика - ООО «Самолет Девелопмент».

«Экспертизу нового проекта поликлиники в ЖК «Самолет» планируется завершить уже в сентябре. Изначально проект новой поликлиники предусматривал пропускную способность лечебного учреждения на 540 посещений в смену. Согласно новым документам, ежедневно медицинское обслуживание в новой поликлинике смогут получать до 600 человек», - говорится в сообщении.

Дополнительно группа «Самолет» взяла обязательство по комплектации поликлиники современным медицинским оборудованием.

После получения положительного заключения государственной экспертизы ООО СЗ «Самолет Девелопмент» подаст документы в министерство жилищной политики Московской области для разрешения на строительство.

Строительные работы начнутся в конце ноября 2020 года после проведения тендера по выбору подрядчика.