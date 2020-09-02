РИАМО - 2 сен. В ходе конкурса «Лидеры цифровой трансформации» на премию мэра Москвы будут созданы полезные сервисы для жителей столицы, мероприятие будет проходить с 30 октября по 1 ноября в формате 48-часового онлайн-хакатона, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участники создадут решения с использованием технологии искусственного интеллекта, по итогу лучшие разработки интегрируют в городскую среду.

«Ставить задачи командам будут представители десяти ведомств правительства Москвы. Прием заявок на участие в конкурсе стартовал 13 августа. Он продлится до 25 октября», – сказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Задачи конкурса разделены на два направления — «Искусственный интеллект в городе» и «Цифровизация городских структур». К примеру, участники хакатона разработают электронную базу бездомных животных, виртуальную лабораторию для программирования и умного правового помощника.

Десять команд, предложивших лучшие решения, получат по одному миллиону рублей, а 20 лучших команд поучаствуют в программе Mosbootcamp, помогающей интегрировать свои разработки в городскую среду.