РИАМО - 2 сен. В Московской области начался сбор осеннего опенка, который является одним из самых известных съедобных грибов, говорится в сообщении регионального комитета лесного хозяйства.

«Теплая и влажная погода, установившаяся в регионе, благоприятно влияет на рост грибов. Любители «тихой охоты» теперь могут наслаждаться сбором осенних опят», – рассказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Опенок осенний встречается на вырубках поваленных лиственных, реже хвойных пород деревьев. Неопытные грибники зачастую путают этот вид гриба с ложноопенком серно-желтым, у которого пластинки окрашены в зеленые оттенки, нет кольца на ножке, а шляпка нередко окрашена в оливковый цвет с серыми оттенками.

Лесничии порекомендовали быть осторожными при сборе грибов. Нужно собирать лишь те виды грибов, в которых вы на 100% уверены. При возникновении любых сомнений стоит обходить гриб стороной.

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