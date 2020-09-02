РИАМО - 2 сен. В столице подготовили в срок к новому отопительному сезону все жилые дома и значимые социальные объекты, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В общей сложности городскими службами подготовлено около 73 тысяч объектов, в том числе 33,9 тысячи многоквартирных домов, порядка 8,7 тысячи значимых социальных объектов и более 30,5 тысяч других объектов», — сказал Бирюков.

По его словам, подготовка к осенне-зимнему периоду в столице является одним из важнейших направлений работы комплекса городского хозяйства.

Он напомнил, что подготовка к новому отопительному сезону в мегаполисе начинается сразу же, как заканчивается предыдущий отопительный сезон.

Рабочие проводят гидравлические испытания на тепловых и водопроводных сетях для того, чтобы проверить, есть ли нарушения. Также начинается масштабная подготовка ТЭЦ, котельных, а также тепловых пунктов и станций.

«Все оборудование тщательно проверяется и тестируется, чтобы исключить возможные сбои в осенне-зимний период», — добавил заммэра.

Он уточнил, что в текущем году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в городе перенесли начало гидравлических испытаний. Многие москвичи в период самоизоляции работали из дома, поэтому было принято решение о переносе, чтобы не отключать горячую воду.

«Традиционно работы стартовали в начале мая, в этом году к ним приступили только 1 июля, они были выполнены в установленный срок — до 1 сентября», — напомнил Бирюков.

По его словам, в этом году в мегаполисе подготовлены свыше 16,5 тысяч тепловых сетей, 10,2 тысячи тепловых пунктов, 46 районных и квартальных тепловых станций, 96 малых котельных, 24 насосно-перекачивающих станции, 13 ТЭЦ, 116 тысяч километров электрических сетей, 162 высоковольтные и 20,6 тысячи трансформаторных подстанций.

Кроме того, работники «Мосводоканала» сделали профосмотр свыше 13 тысяч километров водопроводных и около 4,8 тысячи километров канализационных сетей, а еще провели ремонт 284 пожарных гидрантов и свыше 6 тысяч колодцев. Сотрудники «Мосгаза» проверили более 2,6 тысячи километров газовых сетей, 263 газораспределительных пункта и реконструкцию 40 километров газопровода.

Заммэра добавил, что в рамках подготовки столицы к зимнему сезону также ремонтируются дороги, мосты и тоннели.

«Выполнено более 75% от общего объема работ по дорогам, всего запланирован ремонт более 900 дорожных объектов общей площадью свыше 18 миллионов квадратных метров. Завершен ремонт 12 мостов и тоннелей, до конца года в порядок приведут еще 19 таких сооружений», — заключил Бирюков.