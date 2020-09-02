РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 сен. Подрядная организация провела работу по покосу травы возле двух многоквартирных домов микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Лето 2020 года осталось в прошлом. Но несмотря на это, погода радует, трава на придомовых территориях продолжает расти, а значит, что и у работников подрядной организации МУП «СЕЗ» покос продолжается. Так, была скошена в очередной раз трава у многоквартирных домов по адресам: Больничный проезд, 2; улица Ленина, 16а», - говорится в сообщении.

Помимо этого, в микрорайоне Климовск рабочие меняют трубы на проблемных участках теплотрассы.