РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 сен. Управляющая компания ООО «Онлайн Групп» отремонтировала ступени входной группы и напольную плитку в подъезде дома №67 в деревне Павлино Балашихи по предписанию Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Жительница многоквартирного дома №67 деревни Павлино в Балашихе обратилась в Госжилинспекцию региона с жалобой на разрушение целостности ступеней входной группы в одном из подъездов, отметив, что напольная плитка входной группы совсем разбита. Она попросила устранить данную проблему, иначе не миновать несчастных случаев.

«Инспекторы связались с управляющей компанией и потребовали разобраться в ситуации. Лично убедившись в том, что входная группа крыльца в подъезде разрушена, сотрудники ООО «Онлайн Групп» незамедлительно приступили к работам по восстановлению целостности ступеней. В качестве подтверждения устранения нарушения сотрудники УК предоставили инспекторам фотоматериалы», - говорится в сообщении.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Ольги Фединой, неудовлетворительное состояние входов в подъезды – одно из самых распространенных нарушений правил и норм технической эксплуатации жилфонда.

«Между тем это один из важнейших элементов многоквартирного дома. В частности, разрушающиеся лестницы способствуют доступу влаги непосредственно к несущим конструкциям, создают прямую угрозу здоровью жителей», – подчеркнула Федина.

Управляющие организации должны регулярно проводить осмотры и оперативно устранять нарушения. Если коммунальщики пренебрегают своей обязанностью, сотрудники ведомства советуют незамедлительно оставлять заявку на портале ЕДС Московской области (eds.mosreg.ru), а инспекторы проконтролируют ее исполнение.