РИАМО – 2 сен. Актриса Театра имени Маяковского Светлана Немоляева рассказала, что не участвовала ни в одной постановке вместе с Ириной Печерниковой, но считает ее бесконечно талантливой артисткой, сообщает Федеральное агентство новостей.

Актриса Ирина Печерникова умерла вечером 1 сентября, за день до своего 75-летия.

«Она была очаровательна! Про тот период, когда она была в нашем театре, я могу сказать только то, что она была очень достойной молодой актрисой. Она была прелестная — очень хороша собой, она была очень женственной, обаятельной и бесконечно талантливой актрисой», - сказала Немоляева.

Она также отметила главную женскую роль Печерниковой в спектакле «Два товарища».

Ирина Печерникова за свою жизнь сыграла множество киноролей и ролей в спектаклях, также участвовала в теле- и радиопостановках и съемках документальных картин.​​