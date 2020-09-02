РИАМО - 2 сен. На территории Московской области завершен третий этап работ по борьбе с опасным сорняком - борщевиком Сосновского, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Обработку земель от борщевика в области проводим в три этапа. Первый — в марте-апреле, второй — в июне, во время цветения борщевика, и третий — в июле-августе, когда растение начинает выбрасывать семена. На сегодняшний день третий этап обработки завершен», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Обработка мест произрастания сорняка проводилась механическими, химическими и агротехническими методами. Также обязательно сделана фотофиксация борщевика до его обработки, во время и после проведения работ.

«С апреля по сентябрь работы проводились на более чем 7 тысячах земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. Площадь обработки составила более 13 тысяч гектаров», — добавил Разин.

По его словам, многократная обработка участков, пораженных опасным растением, направлена на сокращение площади распространения борщевика в будущем.

«Наибольшие площади произрастания сорняка обработаны в Можайском, Сергиево-Посадском, Волоколамском городских округах, а также в Клину, Егорьевске и Шаховской», — отметил министр.

Он уточнил, что на сегодняшний день в регионе подводятся итоги обработки земель от борщевика.

Борщевик Сосновского — опасное сорное растение. Сок борщевика, попавший на кожу, под действием ультрафиолета вызывает сильные ожоги, а при попадании в глаза – ожог роговицы, что впоследствии может привести к слепоте.