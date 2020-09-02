РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 сен. Имущественный комплекс в микрорайоне Гагарина Балашихи выставили на аукцион, заявки принимаются до 21 сентября, говорится в сообщении пресс-службы АО «ДОМ.РФ».

«Продолжается прием заявок на аукцион «ДОМ.РФ» по имущественному комплексу в Балашихе. Он расположен по адресу: микрорайон Гагарина, дом №20. Торги пройдут 25 сентября 2020 года. Начальная цена лота – 59,12 миллиона рублей. Задаток составляет 11,824 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Комплекс включает в себя земельный участок площадью 0,93 гектара и четыре складских строения общей площадью 1191,6 квадратных метра. По генеральному плану городского округа Балашиха участок находится в границах функциональной «Зоны многоквартирной жилой застройки Ж-1».

«В микрорайоне хорошо развита инфраструктура – есть школа, детский сад, медицинские учреждения, магазины. В шаговой доступности находится национальный парк «Лосиный остров». От участка удобно добираться до Москвы – путь на автомобиле до станции метро «Щелковская» занимает 20 минут», - добавляется в материале.

Прием заявок на электронные торги «ДОМ.РФ» по продаже имущественного комплекса в Балашихе продлится до 21 сентября текущего года. Дополнительную информацию можно получить на официальной странице компании в разделе «Объявленные торги».

Компания «ДОМ.РФ» в рамках 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» обладает полномочиями агента Российской Федерации по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и неиспользуемыми правообладателями. В настоящее время агентские полномочия «ДОМ.РФ» установлены в отношении земельных участков и объектов недвижимости в большинстве регионов России.