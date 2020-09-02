РИАМО - 2 сен. В Московском драматическом театре имени Ермоловой началась церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым, в здание театра начали пускать первых пришедших, передает корреспондент РИАМО.

Андреев скончался 29 августа на 91-м году жизни. Причиной смерти режиссера стал микроинсульт.

В здании театра осветительные приборы включены через один, остальные работают вполсилы, из-за чего помещение погружено в полумрак. Все отражающие предметы покрыты траурными тканями.

В зал основной сцены, где проходит церемония, первыми пускают сотрудников театра и коллег Андреева. Примерно через полчаса к церемонии допустят поклонников актера.

Сын скончавшегося, актер Егор Андреев отметил, что Владимиру Андрееву удалось поработать во многих театрах, а его спектакли показывали во многих городах.

«Мы провожаем любимого отца, мужа, деда, актера, режиссера, педагога. Он прожил длинную и достойную жизнь. Ему далось работать в разных театрах, разных странах. Его спектакли знают европейских столиц. И везде у него остались друзья и почитатели», - сказал Андреев.

Жена Владимира Андреева, актриса народная артистка РФ Наталья Селезнева добавила, что жизнью актера были сцена и ученики, которых очень много.

«Он был высокодуховный человек. И в телеграммах сегодня люди пишут, что с Андреевым ушел еще один пласт высокой отечественной культуры», - добавила Селезнева.

Похоронят актера на Троекуровском кладбище Москвы.

Андреев был главным режиссером Малого театра, Театра имени Ермоловой, затем — художественным руководителем Театра имени Ермоловой. С 2012 года он занимал пост президента этого театра. Кроме того, артист преподавал в ГИТИС — он был заведующим кафедрой актерского мастерства.

Андрееву были присвоены звания заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РСФСР и народного артиста СССР. Андреев также был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».