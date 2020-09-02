РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 сен. В сентябре ГИБДД городского округа Мытищи массово проверит водителей на трезвость и на соблюдение правил перевозки детей, сообщается на сайте администрации горокруга.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» продолжает проведение оперативно-профилактических мероприятий по массовой проверке водителей транспортных средств под названиями «Нетрезвый водитель» и «Ребенок-пассажир».

«Очередные проверки сотрудниками Госавтоинспекции пройдут: 5, 12, 19 и 26 сентября – «Нетрезвый водитель», 2, 9, 16, 23 и 30 сентября – «Ребенок-пассажир». Убедительная просьба ко всем водителям - не нарушайте ПДД, не садитесь за руль в состоянии опьянения, помните, что этим вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения, за которых вы несете ответственность. Не допустите беды!» - говорится в сообщении.

При контактах с сотрудниками полиции целесообразно использовать средства аудио-, видеозаписи. Использование данных технических средств стимулирует более корректное поведение обеих сторон, предупреждает противоправные действия.

«Уважаемые родители, перевозя своего ребенка в автомобиле без специального детского удерживающего устройства, вы проявляется пренебрежительное отношение к жизни и здоровью самого родного человека. Не рискуйте его жизнью!» - отмечается в сообщении.

Каждый гражданин может сообщить сведения о фактах управления автотранспортом в состоянии опьянения либо грубых нарушениях ПДД по телефонам: «телефон доверия» МВД России 8 (495) 667-74-47; «телефон доверия» ГУ МВД России по Московской области 8 (495) 692-70-66, телефон дежурной части отдела ГИБДД по городу Мытищи 8 (498) 586-40-44. Можно обратиться по единому номеру 112.