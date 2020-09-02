РИАМО - 2 сен. Безработным жителям Подмосковья при содействии службы занятости населения предоставляется единовременная финансовая помощь для организации собственного дела, с начала 2020 года такой мерой поддержки воспользовались 215 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В Подмосковье реализуется целый комплекс мер, направленных на восстановление численности занятого населения. Предоставление единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела является очень востребованной услугой среди граждан», – отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Единовременная финансовая помощь для открытия своего дела составляет 145 560 рублей. Еще 7,5 тысяч рублей предоставляется для подготовки документов. В бюджете Московского региона на данный вид поддержки выделено свыше 46 миллионов рублей.