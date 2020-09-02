РИАМО - 2 сен. С приходом осени в столицу специалисты «Мосприроды» зафиксировали начало миграции у птиц, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Черные стрижи засобирались на зимовку из столицы в южную часть Африки еще в середине августа. Им предстоит преодолеть более 9 тысяч километров. Отлет черного стрижа предвещает наступление осени», – уточняется в сообщении.

Быстрее всех Москву покидают именно насекомоядные птицы. Когда сокращается световой день, наступают ночные и дневные похолодания, корма для них становится все меньше.

Затем из столицы улетают ласточки, соловьи, некоторые виды пеночек и мухоловки. Чуть позднее улетят зерноядные птицы, например, овсянки.

Водоплавающие птицы пока не спешат покинуть Москву, они активно учат свое потомство летать и плавать. Зимовать на территории города останутся оседлые виды: синицы, воробьи и дятлы.

Сотрудники «Мосприроды» советуют начинать подкормку птиц, когда температура воздуха будет ниже нуля, а также когда появится постоянный снежный покров. Подкормка птиц в другие периоды года крайне нежелательна.