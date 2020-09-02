РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 сен. В целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте с 1 по 8 сентября 2020 года на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» проводится профилактическое мероприятие «Пассажирские перевозки», сообщается на сайте администрации горокруга.

Профилактическое мероприятие проводится в целях усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, исключения возможности использования в террористических и иных преступных целях, пресечения нелегальных пассажирских перевозок.

«В первую очередь при осуществлении перевозок должен быть гарантирован профессионализм водителей, осуществляющих перевозку пассажиров. Осуществлять пассажирские перевозки может индивидуальный предприниматель или компания, получившие специальное разрешение (лицензию) на этот вид деятельности. Соблюдение правил перевозок гарантирует не только сохранение здоровья и жизни пассажиров, но и отсутствие причинения вреда их имуществу», - говорится в сообщении.

Предъявляются требования и к поведению пассажиров. Во время поездки они становятся участниками дорожного движения, и их правильное поведение также обеспечивает безопасность.

Каждый автобус, используемый для перевозки пассажиров (за исключением регулярных перевозок по городским и пригородным маршрутам), должен быть оснащен тахографом, который позволяет контролирующим органам при проведении проверок получить информацию о скорости и маршруте движения транспортных средств, а также о режиме труда и отдыха водителе.