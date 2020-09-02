РИАМО - 2 сен. Коллеги, ученики и поклонники Бориса Клюева выразили в соцсетях свои соболезнования в связи с кончиной артиста, а также вспомнили его разноплановые роли в кино.

Народный артист России Борис Клюев умер 1 сентября в возрасте 76 лет. Два года он боролся с онкологическим заболеванием. Клюев был одним из ведущих актеров Малого театра и снялся во многих фильмах. В последние годы он пережил новую волну популярности после роли Николая Петровича в сериале «Воронины».

«Мой дорогой, мой любимый, Борис Владимирович, Николай Петрович, наставник, учитель, советчик, друг. Приходя на съемку, мы вас все называли папа, и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю», - написала в Instagram актриса Екатерина Волкова.

Она поблагодарила актера за то, что он был рядом, всегда учил, помогал и подсказывал.

«Я рад, что мы дружили, снимались вместе в фильме «Конец операции «Резидент». Борис Владимирович до последнего дня оставался верен профессии, играл в любимом Малом театре... Он очень много сделал для театра, для Щепкинского училища, для учеников, для кино», - написал в Instagram председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Он назвал Клюева прекрасным педагогом, ярчайшей личностью, замечательным и очень скромным человеком.

«Как сложно всегда воспринимать уход талантливых, любимых артистов, на чьих персонажах ты сам прошел определенный путь, чьи роли знаешь настолько хорошо, что они уже часть твоей жизни», - отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он напомнил, что Клюев сыграл графа Рошфора в киноленте «Д'Артаньян и три мушкетера», Майкрофта Холмса в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», шпиона Трианона в «ТАСС уполномочен заявить…».

«Я бы мог накатать целый тред о том, насколько же Клюев шикарен и как я обожаю его роль Майкрофта Холмса, но на самом деле единственное, что хочется сказать, - спасибо. Царствие вам небесное, вас не забудут», - написал @WhiteKagor в Twitter.

@anioutkajarkova уточнила, что актер с легкостью перевоплощался в разные образы - от интеллигентного и аристократичного Майкрофта или Рошфора до простого Николая Петровича.

«Граф Рошфор, Майкрофт Холмс, Молчалин, Николай Петрович - это лишь малая часть тех образов, что он нам подарил, и я просто хочу сказать спасибо», - подчеркнула @Hommiyak.