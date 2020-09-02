РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. В доме на улице Юбилейная подмосковных Люберец восстановили уклон свесов по обращению жителя, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

В адрес Госжилинспекции Московской области поступило обращение жителя дома №4 по улице Юбилейная в Люберцах. Заявитель жаловался на нарушения при осуществлении работ по капитальному ремонту кровли. Инспекторы подключились к решению вопроса. Они получили у сотрудников управляющей компании информацию о том, что ремонт проводил Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области. Работы по капитальному ремонту крыши и фасада приняты и оплачены.

«В итоге удалось достигнуть положительного результата. А именно, для предотвращения скапливания воды над козырьком подъезда и квартирой на кровле восстановлен уклон свесов. Фасад очищен от темных пятен, произведена окраска стены», - говорится в сообщении.

В качестве подтверждения выполненного ремонта сотрудники управляющей организации предоставили инспекторам фотоматериалы и акт, подписанный жителем квартиры.