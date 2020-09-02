РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 сен. Свыше 1,4 миллиона рублей переплаты вернула жителям дома на Ильинском бульваре Красногорска УК «Свой дом», говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Управляющая организация ООО «Свой дом» исполнила требование Госжилинспекции Московской области о проведении перерасчета платы за коммунальную услугу «Электроснабжение в целях содержания общего имущества» жителям дома №8 на Ильинском бульваре в Красногорске.

«Точная сумма возврата жителям многоквартирного дома составила 1 407 080 рублей, из них заявителю возвращено 2 819 рублей», - сообщила Главный государственный жилищный инспектор региона Ольга Федина.

Ранее житель дома сообщил в Госжилинспекцию, что управляющая компания продолжает выставлять платежные квитанции за электроэнергию на ОДН по однотарифному счетчику и не выполнила перерасчет.

«Инспекторы разъяснили сотрудникам управляющей организации, что произведение начислений платы за данную услугу по однотарифному счетчику является нарушением жилищного законодательства Российской Федерации, и дали один месяц на проведение перерасчета», – пояснила Федина.

ООО «Свой Дом» отчиталось об исполнении требования надзорного ведомства, прислав инспекторам письмо о произведенном перерасчете по дому с указанием сумм помесячно. Также его исполнение подтверждено заявителем.