РИАМО - 2 сен. За год в Московской области выдали порядка 7,5 тысяч подарочных наборов «Я родился в Подмосковье» в рамках проекта «Стань мамой в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева во всех роддомах региона осуществляется выдача подарочных наборов для малышей, родившихся с 1 сентября 2019 года. В комплект «Я родился в Подмосковье» входит более 50 самых необходимых предметов для матери и ребенка: одежда, средства ухода, аптечка, игрушки.

«В Подмосковье проводится масштабная работа для того, чтобы будущим мамам было комфортно и безопасно рожать в Московской области. Мы оснащаем учреждения современным оборудованием привлекаем для работы медицинских специалистов экстра-класса. Каждая мама имеет возможность, не выходя из палаты, получить первые документы малыша», - сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она добавил, что в роддоме родители могут выбрать подарок (набор со всем необходимым для первого года жизни новорожденного) или денежную выплату (20 тысяч рублей).

«За год существования проекта подарочный набор получили 7,5 тысячи семей, еще более 65 тысяч семей выбрали денежную выплату», - уточнила министр.

Право на получение подарочного набора имеют семьи, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша.

Также в регионе работает единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье». Операторы готовы проконсультировать по всем интересующим вопросам. Позвонить в бесплатный call-центр можно по телефону: 8 (800) 550-30-03. Звонки принимают ежедневно с 08:00 до 20:00.