РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 сен. Из 26 школ, расположенных на территории Щелкова, три учреждения вошли в топ-100 лучших школ региона, сообщается на официальной странице главы городского округа Щелково Андрея Булгакова в соцсети «ВКонтакте».

«В топ лучших вошли школа №8, школа №12 имени В.П. Чкалова и лицей №14 имени Ю.А. Гагарина», - говорится в сообщении.

На данный момент 12 образовательных учреждений находятся в зеленой зоне в областном рейтинге, 13 - в желтой. Еще недавно две школы находились в красной зоне. Но за счет слаженной работы, улучшения условий и качества образования, повышения эффективности преподавания эту ситуацию удалось исправить.