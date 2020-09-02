РИАМО – 2 сен. Страховой Дом ВСК осуществляет страхование и таможенное сопровождение в рамках партнерского участия в проекте МТС Банка «Все для ВЭД» для малого бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

«Пакет сервисов «Все для ВЭД» предназначен для клиентов сегмента малого бизнеса, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). Комплекс объединил продукты и услуги, необходимые для реализации задач с учетом сферы деятельности и масштабов бизнеса и предоставляет широкие возможности управления компанией», - говорится в сообщении.

«Все для ВЭД» включает в себя набор решений от партнеров по разным видам услуг. Как партнер проекта, ВСК осуществляет услуги по страхованию грузов для минимизации возможных потерь при перевозках автомобильным, железнодорожным или авиатранспортом с широким перечнем покрываемых рисков, а также таможенное сопровождение для оформления и ведения грузов «под ключ».

Клиентам банка предлагаются льготные программы по совершению таможенных операций любой сложности, в том числе предоставление поручительства ВСК в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей при процедуре таможенного транзита.

«Банк привлекает только надежных партнеров, что становится своеобразным гарантом безопасности, прозрачности и качества в том числе и предоставляемых нефинансовых услуг. Кроме того, в рамках «Все для ВЭД» можно оформить большинство услуг дистанционно, что в современных реалиях не только удобно, но и необходимо для оперативного управления бизнесом», – прокомментировал руководитель блока малого бизнеса МТС Банка Валерий Талалаев.

Как отметил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский, компания является одним из лидеров рынка по страхованию, в том числе по страхованию грузов.

«Мы накопили значительный опыт по разработке индивидуальных условий обслуживания для каждого клиента и партнера и качественному сопровождению в течение всего времени нашего сотрудничества. Участвуя в проекте «Все для ВЭД», мы предлагаем клиентам банка наши лучшие страховые решения и поддерживаем инициативу, направленную на создание комфортных условий для работы малого бизнеса», - сказал Тарновский.