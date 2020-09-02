РИАМО - 2 сен. Министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал о роли Русского географического общества в истории страны, сообщает kp.ru.

По его словам, люди, которые 175 лет назад основали РГО, страстно любили Россию и стремились больше и лучше ее познать.

«Они открывали все новые и новые просторы, организовывали экспедиции, которые принесли и славу государству Российскому, и присоединение территорий», — отметил Шойгу в интервью «Комсомольской правде» и РИА Новости.

Он подчеркнул, что 200 лет назад Антарктиду открыли не эскадра, а два офицера.

«Энтузиазм» — это не самое подходящее слово для таких людей. Я иногда думаю: если бы им наши сегодняшние возможности — с авиацией, флотом, квадрокоптерами, GPS, ГЛОНАСС, вертолетами. То, что они совершали тогда, далеко не просто сделать даже при наличии всех этих ресурсов в наше время, — считает Шойгу.