РИАМО - 2 сен. Подмосковные сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже 16 мешков картофеля с предприятия в деревне Емельяновка городского округа Озеры, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

«Охранник <...> показал место, где при объезде территории обнаружил выкопанный картофель, который был сложен в мешки. Всего было обнаружено 16 мешков картофеля», — говорится в сообщении.

Позже росгвардейцы обнаружили автомобиль и находящегося в нем мужчину. При виде правоохранителей он бросился бежать, но его оперативно задержали.

«Злоумышленником оказался ранее не судимый 42-летний житель городского округа Кашира, который уже не первый раз воровал овощи с полей, а после занимался их продажей», — добавляется в материале.

Злоумышленника передали сотрудникам полиции. Сумма ущерба в настоящий момент уточняется.