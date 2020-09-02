РИАМО - 2 сен. Руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в ходе пострегистрационных испытаний новой российской вакцины от коронавируса будет проведено исследование на добровольцах старше 60 лет, передает РИА Новости.

Он отметил, следующий этап испытаний препарата начнется в ближайшие пять-семь дней. Группы добровольцев будут набраны среди жителей Москвы.

«Одной из задач пострегистрационных испытаний <...> являются исследования и группы добровольцев, которым больше 60-70, 80 лет. <…> Надеюсь, что <…> вакцина получит разрешение быть использованной для людей с серьезным возрастным багажом», — сказал Гинцбург.

Он также подчеркнул, что за участниками во время нового этапа исследований будут внимательно наблюдать врачи.

Гинцбург добавил, что ранее вакцинировали ряд сотрудников НИЦ Гамалеи, возраст которых составляет 70-80 лет. Все они чувствуют себя хорошо.

Первую в мире российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа. Препарат получил название «Спутник V».

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2 СЕНТЯБРЯ

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