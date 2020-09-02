РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 сен. В городском округе Мытищи до 5 сентября на базе Сорокинского клуба проходит конкурс рисунков ко Дню городского округа, сообщается в Instagram-аккаунте клуба.

В этом году отмечается 95‑летие города Мытищи и пятилетие одноименного городского округа. Сорокинский клуб объявляет конкурс рисунка, тема - «Любимый город».

«Обязательно на рисунке должно изображено 5 лет городскому округу Мытищи и 95 лет городу Мытищи. Присылаем свои работы до 5 сентября на почту clubsorokino@yandex.ru. Или отмечай наш аккаунт в Instagram sorokinski_club. Можно использовать любые материалы для работы, все работы будут на выставке в нашем клубе. Каждый участник будет награжден дипломом за участие и памятным подарком», - говорится в сообщении.

Воспитание подрастающего поколения всегда являлась одной из важнейших задач, ведь именно в этом возрасте есть все предпосылки для привития священного чувства любви к Родине.

«Наша малая Родина богата красивой природой. Наша задача - закрепить и расширить знания детей о родном городе, о ее обычаях, традициях; познакомить с особенностями родного города Мытищи, приобщить детей к истокам русской национальной культуры, знакомить с народными промыслами, которыми знаменит городской округ. Воспитать любовь к России, к родному краю, уважение к людям и к их труду», - отмечается в сообщении.