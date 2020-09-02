РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 сен. Водоплавающих черепах поселили в фонтане в парке подмосковного Красногорска, сообщается в Instagram-аккаунте МАУК «Парки Красногорска».
«12 водоплавающих черепах поселились в обновленном фонтане детского городка «Сказочный». Туда их выпустили первоклассники, пообещав навещать черепашек после школы», - говорится в сообщении.
Акция прошла в День знаний. Первоклассников поздравил директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун.
Для ребят организовали веселую анимационную программу.
«Приглашаем всех жителей в гости к нашим черепашкам и, конечно же, оценить новый вид всеми любимого фонтана в парке», - добавляется в материале.
С наступлением холодов черепах передадут на передержку в мини-зоопарк на территории парка.
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12 водоплавающих черепах поселились в обновлённом фонтане Детского городка «Сказочный»🐢😍 Туда их выпустили первоклассники, пообещав навещать черепашек после школы😊 Директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун поздравил ребят с первым днем знаний и пожелал успехов в школе! В качестве подарка для первоклашек была организована веселая анимационная программа 🤡 ✨ Приглашаем всех жителей в гости к нашим черепашкам и, конечно же, оценить новый вид всеми любимого фонтана в парке🙌🏻 Ваши Парки Красногорска #паркикрасногорска #нашеподмосковье #паркиподмосковья #красногорск #дгсказочный #детскийгородоксказочный
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