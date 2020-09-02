РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 сен. Водоплавающих черепах поселили в фонтане в парке подмосковного Красногорска, сообщается в Instagram-аккаунте МАУК «Парки Красногорска».

«12 водоплавающих черепах поселились в обновленном фонтане детского городка «Сказочный». Туда их выпустили первоклассники, пообещав навещать черепашек после школы», - говорится в сообщении.

Акция прошла в День знаний. Первоклассников поздравил директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун.

Для ребят организовали веселую анимационную программу.

«Приглашаем всех жителей в гости к нашим черепашкам и, конечно же, оценить новый вид всеми любимого фонтана в парке», - добавляется в материале.

С наступлением холодов черепах передадут на передержку в мини-зоопарк на территории парка.