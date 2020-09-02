РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 сен. В городском округе Мытищи в микрорайоне Военка вместе с местными жителями осуществили проверку ремонта дома, сообщил первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин.

«Вместе с активными жителями посмотрели, как выполнен ремонт дома 15, корпус 1 на Олимпийском проспекте. Здание, построенное в 30-е годы, соединившее в себе конструктивизм и сталинский ампир, является одним из символов нашего микрорайона Военка»», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Чаплин благодарен подрядчику и коммунальщикам, которые бережно отнеслись к ремонтным работам. По его словам, все сделали отлично, сами жильцы оценивают работу на высоком уровне.

«Также прошлись по всему району, посмотрели детские и спортивные площадки. В целом, площадки находятся в хорошем состоянии, но есть изношенные элементы, которые мы отметили и включили в план работы по ремонту», - отметил Чаплин.