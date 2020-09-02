РИАМО - 2 сен. За последние сутки в столице выявили 625 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом, среднесуточное число заболевших за неделю на 5% меньше, чем две недели назад, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Среди новых заболевших 42,4% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,3% – от 46 до 65 лет, 9,3% – от 66 до 79 лет, еще 10,4% – старше 80 лет. Также 13,6% среди заболевших – дети», – говорится в сообщении.

Между тем, среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

За последние сутки столичные медики вылечили еще 1359 человек. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 216 742.

Вылечившимся от коронавируса москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донорами могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет.

Всего с начала пандемии в городе выявили 263 684 случая Covid-19.

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Текстовая трансляция

2 СЕНТЯБРЯ

- В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса за неделю составил 0,25%. Вылечившимся от коронавируса москвичам предлагают стать донорами плазмы.

- За сутки в России зарегистрировали 4 952 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 158 больных. В Москве - 625.

- Мишустин выделил 24 млрд рублей на выплаты врачам. Денежные выплаты медикам осуществляются по распоряжению президента Владимира Путина.

- За прошедшие сутки в столице умерли 12 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 844 человека с Covid-19.