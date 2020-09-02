РИАМО - 2 сен. С января по июль этого года на железнодорожной инфраструктуре Подмосковья число погибших снизилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 211 до 158 человек соответственно, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшее снижение погибших зафиксировано на Белорусском направлении МЖД – 54%, на Киевском направлении – 50%, на Рязанском направлении – 41%.

«В 11 муниципалитетах Подмосковья с начала года не зафиксировано смертельных случаев на железной дороге, среди них - Волоколамский, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Красноармейск, Можайский округа», - отметила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Она подчеркнула, что снижения погибших удалось добиться благодаря комплексным мероприятиям, которые реализуются правительством Подмосковья совместно с РЖД и правоохранительными органами.

Специалисты анализируют все смертельные случаи на железной дороге, проводят рейды и разъяснительные беседы с привлечением общественных организаций.

Муниципалитетам, где есть погибшие на железной дороге, необходимо снизить число нарушений при переходе путей. Так, несмотря на общее снижение числа погибших, рост смертельных случаев зафиксирован на Октябрьском направлении МЖД, где с начала года погибли 12 человек.

Самое большое число погибших по-прежнему остается в Раменском, Подольске, Люберцах.

Основными причинами травмирования граждан на железнодорожных путях остаются: использование «народных троп», проемов в ограждениях для безбилетного проезда, хождение по путям.