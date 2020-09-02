РИАМО - 2 сен. Любой желающий может поздравить своих друзей-москвичей с Днем города с помощью открытки в социальных сетях, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С помощью открытки вы можете сказать спасибо людям, которые в этом году сделали что-то важное и хорошее для вас», — написал Собянин в своем блоге.

Отправить виртуальную открытку можно прямо сейчас с сайта https://www.sobyanin.ru/. Пользователи могут выбрать фон открытки и написать слова поздравления. Их можно адресовать конкретному человеку или всем москвичам сразу. Все открытки будут опубликованы в блоге Собянина.

В этом году Москве исполнилось 873 года. По словам мэра, из-за пандемии коронавируса текущий год вписал одну из самых необычных страниц в историю города, однако совместными усилиями новую болезнь удалось обуздать.

«Уверен, все плохое пройдет и забудется. Наш город вновь будет развиваться и процветать. Впереди — много важных дел и приятных забот. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, добра и успехов!» — заключил Собянин.

День города в Москве будут праздновать 5 и 6 сентября. Из-за ситуации с коронавирусом в городе не планируется массовых гуляний на Тверской улице, а также крупных концертов и фейерверков.