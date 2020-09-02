РИАМО - 2 сен. Московские спасатели вытащили из-под пола в одной из городских школ большое гнездо с осами, пострадавших от укусов насекомых нет, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

По его словам, 1 сентября дежурному поступило сообщение, что под полом веранды начальной школы №234 поселились осы.

«К месту происшествия направили расчет спасателей АСО №8 Пожарно-спасательного центра города Москвы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в школе спасатели с помощью бензопилы вскрыли пол веранды, а затем достали оттуда гнездо насекомых. Его диаметр составил свыше 35 сантиметров.

По его словам, никто из школьников от ос не пострадал.