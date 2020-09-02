РИАМО - 2 сен. Актриса, депутат Госдумы Елена Драпеко назвала смерть артиста Бориса Клюева большой потерей для отечественного театра и кинематографа.

«Борис Клюев стал одним из любимейших актеров в последние годы: лет 10 мы бесконечно смотрим его комедийные работы, его серьезные работы. Он очень разноплановый актер», —​ сказала Драпеко в интервью радио Sputnik.

Драпеко добавила, что Клюев останется в памяти как замечательный человек.

Народный артист России Борис Клюев скончался 1 сентября в возрасте 76 лет. Два года актер боролся с онкологическим заболеванием.

На протяжении нескольких десятилетий Клюев был одним из ведущих актеров Малого театра. В последние годы актер пережил новую волну популярности, когда на телеэкраны вышел сериал «Воронины», в котором Клюев сыграл одного из центральных персонажей.​