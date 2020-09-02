РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 сен. Фестиваль искусств «5 уровень» проведут 5 и 6 сентября на территории арт-площадки «Квадрат» балашихинской хлопкопрядильной фабрики, сообщается на странице «Фабрики» в соцсети «ВКонтакте».

«5 и 6 сентября пройдет фестиваль искусств «5 уровень», приуроченный к открытию второго семейно-развлекательного лазертаг-клуба на Фабрике 1830. Приглашаем детей и родителей. Участие бесплатное, вход свободный! Площадка фестиваля: Фабрика 1830 - арт-пространство «Квадрат», напротив входа в клуб «5 уровень». Программа очень интересная и насыщенная», - говорится в сообщении.

Посетителей ждет концертная программа с выступлениями от детских и взрослых коллективов города, бесплатная анимация, аквагрим, мастер-классы, химическое шоу, лазертаг игры, граффити-джем в режиме онлайн, ярмарка от частных мастеров и творческих студий Балашихи.

«Только 5 сентября в 20:30 зрителей ждет Тесла шоу, в 21:00 – фаер шоу, а с 21:30 до 00:30 - праздничный вечерний концерт для взрослых. И, конечно, вкуснейшая кухня от нашей пиццерии», - добавляется в материале.

Всех посетителей фестиваля ждут по адресу: Балашиха, улица Советская, дом №36, корпус 3.

Новое общественное пространство «Квадрат» для проведения культурного досуга открылось на территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики 26 июля 2019 года. Для посетителей устраивают концерты, спектакли, фестивали, пикники и другие мероприятия.