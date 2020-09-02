РИАМО - 2 сен. За три летних месяца в подмосковных лесах заблудились 810 человек, пиковый показатель (499 человек) пришелся на июль, когда появились грибы и ягоды, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«В августе статистика пошла на спад. За последний месяц лета заблудились 269 человек», - добавила председатель комитета лесного хозяйства Елена Казимир.

Заблудившиеся в лесу звонят в систему-112, затем информация из региональной диспетчерской службы передается участковым лесничим. На помощь грибникам, помимо лесничих, отправляются поисковые отряды МЧС и «Лиза Алерт».

Всего за лето подмосковные спасатели искали в лесу 810 человек, почти все были найдены или нашли дорогу домой самостоятельно. Тем, кому это было необходимо, сразу оказывалась первая медицинская помощь.

В первый осенний день в подмосковных лесах заблудились семь человек, обошлось без трагических случаев.