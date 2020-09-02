РИАМО - 2 сен. В столице за минувшие сутки подтвердили 625 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе выявили 263 684 случая Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в Москве выздоровели 1359 пациентов, умерли 12 человек с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии всего вылечились 216 742 человека, скончались 4844 заболевших.

В России за сутки зафиксировано 4952 случая инфекции в 84 регионах, при этом у 24,2% заболевших не было никаких проявлений заболевания. Скончались за сутки 115 человек, выздоровели 5464 пациента.

Общее число зарегистрированных случаев Covid-19 в РФ достигло 1 005 000. За весь период пандемии выздоровели 821 169 пациентов, умерли 17 414 человек.

Ранее в Москве начались пострегистрационные исследования отечественной вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Принять участие в исследовании смогут 40 тысяч москвичей.

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Текстовая трансляция

2 СЕНТЯБРЯ

- В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса за неделю составил 0,25%. Вылечившимся от коронавируса москвичам предлагают стать донорами плазмы.

- За сутки в России зарегистрировали 4 952 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 158 больных. В Москве - 625.

- Мишустин выделил 24 млрд рублей на выплаты врачам. Денежные выплаты медикам осуществляются по распоряжению президента Владимира Путина.

- За прошедшие сутки в столице умерли 12 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 844 человека с Covid-19.