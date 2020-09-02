РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. Предприятие «Кухонный двор» производит 1,2 тысячи кухонь в месяц, магазины производства представлены в 40 городах Подмосковья, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Ружицкий в среду посетил производство «Кухонный двор».

«Это предприятие было создано с нуля. На сегодняшний день это уже крупное предприятие, федерального уровня. В месяц они производят порядка 1200 кухонь. Только в Московской области их магазины представлены в 40 городах. А так их магазины есть во всей стране», - сказал глава.

Он добавил, что заказы на предприятии выросли на 40% по сравнению с прошлым годом. По его словам, там работают порядка 320 человек.