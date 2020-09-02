С охранниками у клубов сталкивался практически каждый любитель ночных тусовок. Образ сурового вышибалы, который пинком выгоняет дебоширов, так часто мелькает в кино, что успел прочно закрепится в общественном сознании. При этом не каждый задумывается, о проблемах, с которыми сталкиваются те, кто обеспечивает безопасность. Секьюрити с восьмилетним стажем рассказал РИАМО, как встречался с вооруженными клиентами, сколько можно заработать в элитных заведениях и каково сопровождать на концерты Константина Меладзе.

Из спорта в охрану

Долгое время жил в Беларуси, где успел заслужить чемпионский титул по восточным единоборствам. По приезде в Москву проблем с работой не возникло – зная о моих спортивных успехах, приятели предложили мне подработку охранником в клубе.

К клубам я всегда нормально относился – это место где можно отдохнуть, потанцевать, встретиться с друзьями. В вечеринках ведь нет ничего плохого, если они не превращаются в систематическое накачивание алкоголем и уход от реальности. Руководствуясь такими мыслями, я и согласился.

Оказалось, по объявлениям в охрану выгодно не устроишься, хоть ими и полнится весь HeadHunter. Попытать удачу можно, но в приличных местах собеседуют тебя исключительно по рекомендации либо начальник охраны, либо сам владелец.

Со мной, например, просто обговорили условия сотрудничества и проверили на адекватность, задав несколько вопросов: «Почему хочешь работать?», «Какой опыт?». Стандартный набор. При этом мое резюме с предыдущими местами работы тоже просматривали.

Охрана, как и любая другая профессия, требует особых навыков. Иногда руководство хочет видеть среди подчиненных профессиональных спортсменов, причем имеющих лицензию на использование оружия. Поэтому приходится обзавестись необходимыми навыками. Но несмотря на то, что в охрану идут так называемые «качки», стереотип о об их глупости ни разу себя не оправдывает. Многие ребята действительно эрудированы и имеют высшее образование.

Могу отметить, что поначалу некоторым тяжело из-за стоячей работы, мигающего света и громкой музыки. От этого устаешь, а если у тебя до этого разболелась голова, то жизнь не сахар. Но к этому вполне привыкаешь.

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Взятки на входе и охрана звезд

В работе секьюрити очень многое зависит от типа заведения, которое он охраняет. Объединяют их быстрые выплаты и удобный график. Смены обычно длятся с 7 вечера до 6 утра и приходятся на выходные. Отстоял – получил выплату, а днем свободен. За это многие любят охрану, но основной работой делают редко. Днем ребята трансформируются в офисных рабочих, официантов, у меня вот со временем появился свой ЧОП.

Я делю все клубы на дешевые, среднего уровня, дорогие и люксового типа. Мне довелось поработать в каждом, но предпочитаю не особо роскошные. Контроль со стороны руководства тут ослаблен, и, стоя на входе, помимо стандартной зарплаты в 3000 тысячи вполне можно рассчитывать на дополнительный заработок.

Ведь именно охранник определяет судьбу твоей вечеринки и решает, кого пропускать, а кого оставить за бортом. Взятки тут давать не стесняются.

Еще одна приятная вещь – проверка вещей на входе. Некоторые конфискуются до момента, пока человек не покинет заведение. На выходе же всем не до этого, поэтому со смены мы с ребятами пакетами выносили всякие приятные мелочи. Как-то я тащил домой пакет шоколадок и алкоголь.

В дорогих заведениях моя ставка составляла около 5000-7000 тысяч в зависимости от того, на входе я стоял или следил за порядком внутри. Это неудивительно – депозит на столик там составляет около миллиона, и деньги у владельца водятся.

Есть и занятная услуга – бизнесмены или знаменитости могут заказать себе личного охранника.

Сам я как-то раз охранял Анну Семенович. Стоимость подобной услуги составляет около 12 000 рублей, а чаевые от благодарных клиентов и вовсе зашкаливают – мне доводилось получать даже 3000 долларов.

Главная задача – стоять рядом, оставаясь внимательным и незаметным. Если знаменитость не против пообщаться, то мы пропускаем к ней поклонников по одному. Иногда выстраиваются небольшие очереди. Попасть на такую должность мечтают все, но берут только хорошо подготовленных и внешне презентабельных.

В заведения закрытого типа звезды приходят не столько за роскошным отдыхом, сколько за конфиденциальностью. Хотя все должно быть на уровне: хочешь поплавать в бассейне с коктейлем – пожалуйста, хочешь элитную эскортницу – не вопрос. Гости туда попадают по особой карте или билетам, разумеется и у персонала все строго.

Имея опыт работы в таких заведениях, можно уйти из клубов на «постоянку» в охрану знаменитостей. Лично я работал какое-то время у Константина Меладзе, он очень хороший и добрый человек, без звездной болезни. Условия тоже были приятные – за 80 000 рублей в месяц мне было необходимо пару раз сопроводить его на концерты и обеспечить безопасность на время перелета.

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Золотая молодежь и бандиты

Отельная тема в моей работе – контингент. Несмотря на то, что ценовой диапазон в клубах разделяет их посетителей на «элиту», «средний класс» и «малообеспеченных», уникальных кадров хватает везде.

Проблемы начинаются уже на входе в клуб. Помимо пьяных дебоширов, охрана не впустит несоблюдающих дресс-код и несовершеннолетних. Но малолетки то и дело пытаются пролезть в клуб, подделывая копию паспорта, но, поскольку не умеют делать это правильно, вечно попадаются. Регулярно встречал и тех, кто имеет при себе тяжелые наркотики – для них ночь заканчивается приездом полиции.

Есть определенные рамки, которые хозяин устанавливает внутри заведения, мы же просто следим за тем, чтобы их не переступали. Как правило запрещается напиваться до полусмерти, спать, мешать другим гостям и домогаться до персонала. Но порой все совсем выходит за рамки – допустим, некоторые пары начинают заниматься сексом прямо за столиком. Про кражи и драки вообще молчу.

В случае нарушений охрана вежливо делает замечание. Второе замечание за короткий промежуток времени означает, что человек идет на выход. За ночь таких набирается 15-20.

За серьезные нарушения люди отправляются в черный список не только заведения, но и самих охранников (у нас есть специальные чаты в мессенджерах). К слову, я внес туда свою бывшую после ссоры, теперь ей проход везде закрыт.

Охранники стараются всячески избежать конфликта – если человек не стрессоустойчивый и слабонервный, то ему не место на этой работе. Ведь когда гость проспится, то может захотеть вернуться в заведение.

Одна из самых проблемных категорий – золотая молодежь.

Как ни странно, девушки в клубах себя ведут агрессивнее, чем мужчины. Все эти штампованные фразы в духе «Да ты знаешь, кто я? Кто мой отец?», «У меня куча денег, сделаю так, что ты сядешь» от них приходится слышать регулярно.

Здесь работает следующее правило – охранники являются сотрудниками частного заведения, где все фиксируется камерами, которые имеются как в зале, так и на нашей одежде. Был случай, когда одна из проблемных клиенток оказалась сотрудницей ФСБ, а протрезвев, приехала извиняться и просила удалить записи с камер, но ей было отказано.

Случаются и откровенно опасные ситуации. Однажды посетитель ударил меня ножом, метил в сердце, но попал в руку, а в другой раз моему коллеге прострелили грудь из травмата. Видел я и убийство: прямо через мое плечо один гость, схватив нож со стола, ударил в шею знакомого. Нам всегда нужно быть на чеку.

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