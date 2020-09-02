РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 сен. В подмосковном Красногорске в этом году не будут проводить массовые мероприятия в День города, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«В связи с ситуацией по Covid-19 после консультаций с нашими медиками и руководством областного Роспотребнадзора мы приняли решение не проводить массовые мероприятия, на которых у нас традиционно собираются по несколько тысяч человек (большой концерт на площади и в Зеленом театре, салют)», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она напомнила, что в этом году у Красногорска юбилей: 80 лет назад, 7 октября 1940 года, указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Красногорск был преобразован в город.

«Проведем только небольшие мероприятия на открытых площадках с соблюдением всех предписанных норм безопасности - маски, дезинфекция», - добавила Хаймурзина.

Она пояснила, что для детей в выходные проведут развлекательную программу в парках. Для спортсменов – турниры по стритболу, настольному теннису и футболу на площадках в разных районах округа. С афишей можно ознакомиться на официальном сайте администрации.

«Но массовых торжеств не будет. Мы не имеем права рисковать жизнью и здоровьем. Запланированные средства остались в бюджете и пойдут на решение более насущных проблем», - подчеркнула Хаймурзина.

Она поздравила горожан с наступающим праздником и призвала сознательно и с пониманием отнестись к новым санитарным стандартам.

«Пожалуйста, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты. Берегите себя и близких, и будем здоровы», - заключила Хаймурзина.