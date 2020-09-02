РИАМО - 2 сен. Три грузовых машины и автомобиль каршеринга столкнулись на МКАД, движение на участке трассы затруднено, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На внутренней стороне 91-го километра МКАД столкнулись три грузовика и каршеринг. Для движения свободны два левых ряда», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших в дорожной аварии уточняется. Обстоятельства ДТП выясняются.