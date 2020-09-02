РИАМО - 2 сен. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС о внесении сведений в отношении компании «ЦентрСтрой НН» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС поступило обращение от ГБУЗ МО «Жуковская стоматологическая поликлиника» о внесении сведений в отношении указанной компании в реестр недобросовестных поставщиков из-за одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по комплексной уборке помещений поликлиники.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «ЦентрСтрой НН» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, компания обратилось в суд. Но там отказали в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного УФАС.