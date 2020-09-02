РИАМО - 2 сен. Рекомендации селебрити пользуются наименьшим доверием у жителей Москвы и Подмосковья при совершении онлайн-покупок, данная категория потребителей больше доверяет мнению профессионалов и покупателей с опытом, говорится в совместном исследовании «AliExpress Россия» и агентства Data Insight, которое имеется в распоряжении РИАМО.

Исследование потребительского поведения прошло в июне 2020 года среди 3 тысяч интернет-покупателей в возрасте старше 18 лет в формате онлайн. Выяснилось, что 60% покупателей из Московского региона периодически оставляют отзывы, причем чаще всего поводом является низкое качество товара.

«Больше всего москвичи доверяют отзывам и рекомендациям личных знакомых. Также высоко ценятся отзывы экспертов, профессионалов и покупателей с опытом использования товара», — отмечается в исследовании.

Далее по убыванию доверия идут мнения представителей производителя и бренда, продавцов и известных людей.

Также оказалось, что больше всего москвичи доверяют информации на сайтах с отзывами, а также мнению экспертов на профессиональных площадках. По словам участников опроса, в число площадок с самыми полезными отзывами входят «Отзовик», AliExpress, Wildberries, «Яндекс.Маркет», «Озон», «Яндекс», YouTube, Joom, Irecommend и «ВКонтакте».

Основная причина чтения отзывов — желание понять, подойдет ли товар клиенту с учетом его персональных особенностей. Также пользователи опасаются, что официальное описание может не соответствовать реальности, а кроме того, потенциальные покупатели хотят видеть больше реальных фотографий товара.