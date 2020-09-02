РИАМО - 2 сен. Система видеонаблюдения заработала на всех станциях московского метро, в ближайшем будущем она позволит пассажирам оплачивать проезд по скану лица с помощью FacePay, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Сейчас мы проверяем ее (систему FacePay – ред.) вместе с нашими банковскими партнерами. Планируем завершить один из этапов испытаний к 1 октября», - говорится в сообщении.

Кроме того, с помощью видеонаблюдения пассажиры смогут отслеживать загруженность поездов на той или иной станции и выбирать наиболее свободные вагоны. Соответствующая информация будет размещаться в городских мобильных приложениях.

Также в дальнейшем Москва планирует перенять опыт Лондона и Пекина. В подземках этих городов тестируют интеллектуальные системы видеонаблюдения, которые помогают обнаружить подозрительные предметы и выявить людей, нуждающихся в медицинской помощи.