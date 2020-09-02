РИАМО - 2 сен. Авария с участием легковушки, автомобиля каршеринга и автобуса №213 произошла на улице Академика Глушко в столичном районе Северное Бутово, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«По предварительной информации, водитель каршеринга столкнулся с легковым автомобилем, который поворачивал перед автобусом. В результате легковой автомобиль столкнулся с автобусом», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате аварии нет, в том числе не пострадали люди в автобусе. Обстоятельства ДТП устанавливаются.