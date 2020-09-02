РИАМО - 2 сен. В июле россияне свыше 300 тысяч раз сменили мобильных операторов, сохраняя при этом свои номера, в большинстве случаев переход к конкурентам происходит из-за тарифной политики сотовых компаний, пишет в среду газета «Известия».

Между тем, в августе количество переходов оказалось максимальным – еще на 10% выше. По мнению экспертов, такая ситуация связана с выходом из самоизоляции, а также выгодными предложениями от виртуальных банковских операторов.

«С другой стороны, пользователи, стремясь сэкономить, еще и стали чаще использовать рычаги воздействия на сотовые компании: угрожая переходом к конкурентам с более комфортными ценами, они получали в итоге скидки на действующие тарифы и оставались со своим оператором», — отмечается в материале.

Специалисты также считают, что на настроении абонентов могло отразиться и недавнее повышение цен и ограничения на безлимитные тарифы ряда федеральных операторов. Не последнюю роль также сыграло и падение доходов граждан.