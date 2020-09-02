РИАМО - 2 сен. Сведения в отношении ООО «Роял Стоунвуд» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий по заключенному контракту на ремонт реабилитационного центра в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы управления федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные ГКУ «Дирекция единого заказчика Минсоцразвития МО» в отношении ООО «Роял Стоунвуд». Учреждение ранее заключило с обществом контракт на выполнение ремонтных работ Люберецком социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

«В связи с нарушением фирмой условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», — отмечается в материале.

Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта. Антимонопольный орган постановил, что сведения в отношении данной компании подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.