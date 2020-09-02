РИАМО - 2 сен. За последние сутки столичные медики вылечили еще 1359 человек, заразившихся коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1359 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 216 742», - подчеркнула Ракова.

Все пациенты после лечения проходят специальные исследования, которые подтверждают отсутствие заболевания.

При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся от коронавируса москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донорами могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет. Также у них должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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2 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4 952 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 158 больных. В Москве - 625.

- Мишустин выделил 24 млрд рублей на выплаты врачам. Денежные выплаты медикам осуществляются по распоряжению президента Владимира Путина.

- За прошедшие сутки в столице умерли 12 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 844 человека с Covid-19.